Вашингтон, 15 апреля, 2022, 01:41 — ИА Регнум. США потеряли лидерство по инвестициям в сферу исследований и разработок, поэтому вложения в указанный сектор следует расширять. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 14 апреля в ходе выступления в американском штате Северная Каролина.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президент отметил, раньше объем таких инвестиций достигал 2% ВВП Соединенных Штатов, а теперь он составляет менее 1% и страна опустилась по этому показателю с первого на девятое место в мире. Байден подчеркнул, что Китай три десятилетия назад находился на восьмой строчке указанного списка, а теперь — на втором. Кроме того, по его словам, другие страны также догоняют США и делают это быстро.

Глава Белого дома Джо Байден считает, что Вашингтон может улучшить свои позиции, развивая себя, а не нанося ущерб другим государствам. Он призвал Конгресс США поддержать законопроект, направленный на развитие сферы инноваций и предполагающий вложение в эту отрасль $90 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября Джо Байден заявил, что США впервые за 20 лет смогут обогнать Китай по уровню инвестиций в инфраструктуру благодаря новому плану инфраструктурного развития на общую сумму $1,2 трлн.

Читайте также: Байден заявил, что США обгонят Китай по объему инвестиций в инфраструктуру