Вашингтон, , 01:31 — REGNUM Соединенные Штаты не давали согласия на разморозку заблокированных по указу США активов Ирана, в том числе и в третьих странах, заявил глава пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все наши санкции сохраняются и будут сохраняться, пока мы не сможем обеспечить общее возвращение к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий», — заявил он.

Прайс добавил, что в СМИ уже появились некие ложные сведения о смягчении американских санкций против Ирана. По словам представителя Госдепа, в переговорах с Тегераном пока нет какого-либо прогресса, позволяющего говорить о снятии санкций.

Прайс отметил, что переговоры с Ираном идут в нескольких направлениях. Одно из них затрагивает возвращение к соблюдению ядерной сделки, второе — вопросы освобождения американских граждан, задержанных в Исламской Республике. Пока, по словам Прайса, переговоры не завершились.