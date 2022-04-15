Цхинвал, 15 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Цхинвале суд на гражданином Грузии Мамукой Чхиквадзе отложен на неопределённый срок, сообщает 14 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд над бывшим грузинским военнослужащим должен был состояться вчера, но заседание было отложено таким образом, чтобы грузинская сторона не получила конкретного ответа от «оккупационного режима».

Чхиквадзе был задержан на территории Южной Осетии близ села Никози в декабре 2021 года и отправлен судом в СИЗО на 2 месяца.

Его родственники и защитник не исключают, что он стал жертвой пыток и «бесчеловечного обращения».

«Мы не можем ничего исключать, его жизнь в опасности, жив он или нет, есть проблемы со здоровьем или что-то еще… Процесс всё затягивается. Причин для откладывания процесса может быть несколько, одной из них может быть плохое состояние его здоровья», — сказал адвокат Николай Легашвили.

Состояние здоровья другого арестованного военнослужащего, Левана Мачабели, неизвестно. Южноосетинские силовики задержали Мачабели недалеко от деревни Кере Горийского муниципалитета. Его обвиняют в незаконном пересечении границы и попытке осуществления провокации.