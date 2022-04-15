Любляна, , 00:52 — REGNUM Требование о ношении защитных масок в общественных местах отменено властями Словении, 14 апреля сообщило Словенское агентство печати (СТА).

Масочный режим, медицинская маска Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Исключением является обязательное использование этого вида защитных средств на территории медицинских учреждений и объектов социального обеспечения. Ранее с призывом отменить требование о ношении масок выступили словенские специалисты в области здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля гонконгский секретарь по делам продовольствия и здравоохранения София Чэнь заявила, что ограничения, введенные ранее из-за ситуации с коронавирусом в Гонконге, будут ослаблены с 21 апреля.

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