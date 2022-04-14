Любляна, 15 апреля, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Требование о ношении защитных масок в общественных местах отменено властями Словении, 14 апреля сообщило Словенское агентство печати (СТА).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим, медицинская маска

Исключением является обязательное использование этого вида защитных средств на территории медицинских учреждений и объектов социального обеспечения. Ранее с призывом отменить требование о ношении масок выступили словенские специалисты в области здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля гонконгский секретарь по делам продовольствия и здравоохранения София Чэнь заявила, что ограничения, введенные ранее из-за ситуации с коронавирусом в Гонконге, будут ослаблены с 21 апреля.