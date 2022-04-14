Нью-Йорк, США, 15 апреля, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 апреля снижением на фоне данных о рекордной инфляции и старта сезона корпоративной отчётности. Больше других потерял Nasdaq.

Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 113,36 пункта (0,33%), до уровня 34 451,23 пункта. S& P 500 подешевел на 54,00 пункта (1,21%), до уровня 4392,59 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 292,51 пункта (2,14%), до уровня 13 351,08 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,26 (2,17%), до уровня $106,51 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 13 апреля ростом.

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