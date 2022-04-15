Гори, Грузия, 15 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В грузинском городе Гори была арестована бухгалтер, растратившая на азартные игры крупную сумму из бюджетных средств, сообщает 14 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Oregon Department of Transportation Под арестом

Лейлу Цкриалашвили задержали в её собственном доме сотрудники антикоррупционного бюро Службы государственной безопасности Грузии на основании постановления, выданного судом.

Следствие обвиняет её в незаконном присвоении государственных средств на сумму 150 тысяч лари (около $ 50 тыс.), но не исключено, что сумма похищенного увеличится и расширится круг обвиняемых, поскольку оппозиция убеждена, что бухгалтер собственными силами не могла присвоить столь большие суммы бюджетных денег.

Выяснилось, что Цкриалашвили переводила средства городского агентства культуры и туризма на свои собственные счета, а затем в интернет-букмекерские конторы. Сослуживцы не видели Цкриалашвили на работе уже три дня. По их информации, бухгалтер написала заявление на увольнение по электронной почте.

По данным телеканала «Мтавари архи», из городского бюджета было украдено в общей сложности полмиллиона лари ($ 162 тыс.).

Оппозиция вызвала мэра Гори и представителей службы аудита, не нашедших нарушений в ходе проверки агентства культуры и туризма, на следующее заседание муниципального собрания.