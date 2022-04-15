Москва, , 00:45 — REGNUM Третья фаза клинических исследований назальной вакцины от коронавируса начнётся через пару недель. Об этом 14 апреля сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Вакцина Дарья Драй © ИА REGNUM

Как пояснил учёный, назальная форма вакцины от коронавируса зарегистрирована по результатам первой и второй фаз клинических исследований. Третья фаза исследований начнётся через пару недель. Ожидается, что экспериментальным путём будет доказан стерильный иммунитет у человека, образующийся после назальной вакцины.

Гинцбург отметил, что такого рода исследования и его результаты могут стать настоящим прорывом и в борьбе с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путём.

Напомним, назальная вакцина от коронавируса была зарегистрирована Минздравом России 1 апреля. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, назальная вакцина может быть внесена в обновлённые рекомендации по ревакцинации населения.

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