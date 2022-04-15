Дамаск, , 00:25 — REGNUM Военно-воздушные силы Израиль проводят атаку в провинции Дамаск в Сирии, 14 апреля сообщило государственное сирийское агентство SANA.

ВВС Израиля Iaf.org.il

Ударам подверглись несколько объектов в окрестностях столицы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля сирийский министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в послании генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу предупредил, что Сирия сохраняет за собой законное право отвечать на ракетные атаки Израиля в нужный момент.

Читайте также: МИД Сирии: Дамаск сохраняет право ответить на ракетные атаки Израиля