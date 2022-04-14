Дамаск, 15 апреля, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля проводят атаку в провинции Дамаск в Сирии, 14 апреля сообщило государственное сирийское агентство SANA.

Iaf.org.il ВВС Израиля

Ударам подверглись несколько объектов в окрестностях столицы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля сирийский министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в послании генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу предупредил, что Сирия сохраняет за собой законное право отвечать на ракетные атаки Израиля в нужный момент.

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