Брянск, 15 апреля, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Казаки Курского окружного, Брянского и Белгородского отдельских казачьих обществ усилили охрану приграничных с Украиной территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пограничники

«Казаки Центрального казачьего войска в усиленном режиме охраняют общественный порядок, не допуская случаев мародерства на сопредельных территориях. Главная задача – обеспечение безопасности земляков. Ответственность за её выполнение взяли на себя Курское окружное, Брянское и Белгородское отдельские казачьи общества», — уточняется в сообщении.

Содействие пограничной службе на российско-украинской границе оказывают более 550 казаков. Казаки также обеспечивают безопасность жителей приграничных населённых пунктов, охраняют социальные и стратегические объекты, поддерживают общественный порядок в станицах и хуторах.

ИА REGNUM напоминает, что режим чрезвычайной ситуации введён в Климовском районе Брянской области, где 14 апреля вертолёты ВС Украины нанесли авиаудары. Ранее губернатор Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в результате обстрела повреждены почти 100 жилых домов, украинские боевики метили именно по жилому сектору.