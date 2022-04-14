Ростов-на-Дону, 15 апреля, 2022, 00:10 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения сотрудникам ГИБДД, подозреваемым в вымогательстве взяток, и их сообщникам. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

18 фигурантам уголовного дела «избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком один месяц 30 суток, то есть по 10 июня 2022 года включительно». Ещё семерым подозреваемым «избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сроком на один месяц 30 суток, то есть по 10 июня 2022 года включительно».

Следователи полагают, что с 2017 года сотрудники ГИБДД предъявляли водителям, следующим по трассе М-4 «Дон», фиктивные нарушения Правил дорожного движения. При этом снимки якобы допущенных нарушений обрабатывались в фотошопе. С водителей инспекторы под давлением вымогали взятки. Незаконный доход сотрудников полиции составил около 14 млн рублей.

Сотрудники МВД России продолжают работу по выявлению лиц, причастных к преступной схеме.