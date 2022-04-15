Тбилиси, 15 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. С мая месяца в Грузии ожидается подорожание хлеба, сообщает 14 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хлеб

Хлеб предположительно подорожает на 20 тетри (около $ 0,07). Председатель Ассоциации хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе считает, что в ближайшем будущем цена на хлеб достигнет 1 лари 50 тетри (около $ 0,49).

Некоторые пекарни уже повысили цену на продукт на 10 тетри (около $ 0,03). Эксперты говорят, что причиной повышения является подорожание импортной муки, и позиция производителей хлеба и правительства в этом направлении имеет решающее значение.

«Цена на хлеб традиционной грузинской выпечки действительно выросла на 10−20 ($ 0,03 — 0,07) тетри, что касается заводского хлеба, то цена заводского хлеба пока стабильна. Пока есть двухмесячные запасы муки и пшеницы, но цены на них высокие. Давайте посмотрим на это, я предполагаю увеличение на 15−20 тетри ($ 0,05 — 0,07)», — сказал Долидзе.

Сотрудники пекарен говорят, что все необходимые продукты для производства хлеба подорожали, а также выросли коммунальные платежи и стоимость доставки.

Напомним, что величина пенсий в Грузии составляет 260−300 лари ($ 85−100).