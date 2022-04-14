Барселона, Испания, , 23:59 — REGNUM 14 апреля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» «Барселона» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА 2021/22 потерпела поражение от франкфуртского «Айнтрахта». Основное время встречи завершилось со счетом 2:3.

Первый мяч в дебюте матча ударом с одиннадцатиметровой отметки забил 29-летний вингер сборной Сербии Филип Костич – 0:1. Через 32 минуты Рафаэль Борре удвоил преимущество гостей, замкнув передачу Костича – 0:2. На экваторе второй половины Костич оформил дубль и довел счет до разгромного – 0:3. Первый мяч «сине-гранатовых» на 90+1-й минуте забил опорный полузащитник Серхио Бускетс – 1:3. В компенсированное время вышедший на замену Мемфис Депай сократил отставание «Барселоны» в счете до минимум ударом с пенальти – 2:3.

Статистика матча («Барселона»/ «Айнтрахт»)

Удары 9/16

Удары в створ 3/7

Владение 67%/33%

Угловые 5/0

Нарушения 7/17

Составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Хорди Альба, Оскар Мингеса (Сержиньо Дест, 61’), Эрик Гарсия (Люк Де Йонг, 70’), Рональд Араухо, Серхио Бускетс, Педри (Френки де Йонг, 46’), Гави, Усман Дембеле, Ферран Торрес (Мемфис Депай, 80’), Пьер-Эмерик Обамеянг (Адама Траоре, 61’).

«Айнтрахт»: Кевин Трапп, Эван Н’Дика, Мартин Хинтереггер, Альмами Туре (Макото Хасебе, 90’), Кристиян Якич, Филип Костич, Даити Камада, Себастиан Роде (Айдин Хрустич, 80’), Йеспер Линдстрем (Йенс Петер Хауге, 80’), Ансгар Кнауфф (Тимоти Чэндлер, 90’), Рафаэль Борре (Рагнар Ахе, 90’).

По итогам двухматчевого противостояния «Барселона», потерпев поражение с общим счетом 2:4 (1:1, 2:3), вылетела из розыгрыша Лиги Европы.