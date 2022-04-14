Лос-Анджелес, США, , 23:54 — REGNUM Американский хип-хоп-исполнитель Dr. Dre (Андре Янг) был сфотографирован в студии с Fat Money, соавтором последнего альбома Канье Уэста (Йе) Donda 2. Об этом 14 апреля рассказал портал NME.

Dr. Dre Jason Persse

Музыкант и предприниматель позирует вместе с продюсером Fat Money на снимках, опубликованных за последнюю неделю. Это происходит на фоне слухов о возможном выпуске долгожданного альбома Дре под названием Detox, который был впервые анонсирован в 2002 году, но до сих пор не вышел.

«Я люблю свою работу», — написал Fat Money в социальных сетях, приложив несколько фотографий Дре и себя в студии.

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