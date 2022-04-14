Лондон, , 23:52 — REGNUM Как сообщает издание Nothern Echo, руководство «Ньюкасла» планирует предложить 30-летнему атакующему полузащитнику «Брентфорда» и сборной Дании по футболу Кристиану Эриксену подписать контракт.

Кристиан Эриксен Chris 0023

Эриксен, контракт которого с «Брентфордом» рассчитан до 30 июня 2022 года, может покинуть английский клуб после завершения сезона на правах свободного агента.

В текущем сезоне Кристиан Эриксен принял участие в пяти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. В составе сборной Дании полузащитник забил два гола в ворота сборных Нидерландов и Сербии в двух товарищеских встречах.