Рим, 14 апреля, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Как сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport, 27-летний опорный полузащитник римского «Лацио» и сборной Сербии по футболу Сергей Милинкович-Савич входит в сферу трансферных интересов туринского «Ювентуса» и «Пари Сен-Жермен».

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Ранее сообщалось, что «Лацио» готов отпустить Милинковича-Савича в ближайшее летнее трансферное окно, если поступит предложение в размере 100 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает сербского полузащитника в 70 миллионов евро.

Соглашение полузащитника с «орлятами» рассчитано до конца сезона 2023/24.

В текущем сезоне Сергей Милинкович-Савич принял участие в 31-м туре итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился девятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.