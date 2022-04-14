Вашингтон, 14 апреля, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Политика Москвы отрицательно отражается на американской экономике, заявил 14 апреля президент Соединённых Штатов Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Выступая в штате Северная Каролина, глава США сказал, что из-за политики, которую ведёт президент России Владимир Путин, терпит ущерб американская экономика.

Назвав спецоперацию ВС РФ по денацификации «вторжением Путина на Украину», Байден заявил, что именно она привела «к росту цен на бензин и продукты питания во всем мире».

Напомнив, что Россия и Украина лидируют в мире по производству зерна, Байден резюмировал:

«На 70% рост инфляции стал результатом роста цен, вызванного действиями Путина, которые влияют на цены на нефть».