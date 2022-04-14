Москва, , 23:42 — REGNUM Российскому IT-гиганту «Яндексу» пора бы уже понять, что работать по старым правилам больше нельзя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя падение стоимости акций компании.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, компании следует не занимать пассивную позицию и продолжать работу в прежнем режиме со старыми ошибками, а адаптироваться к новым условиям.

«Старый мир, в котором «Яндекс» работал, рухнул и цепляться за него бессмысленно. «Яндекс» мог бы быть лидером, если бы его руководство осознало, что к успеху ведёт не только трудолюбие, но и дерзость. Тем более, что бояться уже и нечего», — сказал Колташов.

По его мнению, компании не нужно рассчитывать на то, что когда-то вернётся «старый мир». Вместо этого следует работать по-новому, копируя иностранные IT-продукты без оглядки на авторские права. Фактически «Яндексу» следует воевать с иностранными цифровыми гигантами, а не топтаться на месте.

«Коли уж идёт экономическая война, то пока «Яндекс» в ней не участвует, ничего хорошего у него не будет. Потому что экономический мир сейчас другой, а не тот, в котором «Яндекс» родился», — отметил собеседник ИА REGNUM.

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