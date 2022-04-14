Москва, 14 апреля, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Российскому IT-гиганту «Яндексу» пора бы уже понять, что работать по старым правилам больше нельзя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов, комментируя падение стоимости акций компании.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

По мнению эксперта, компании следует не занимать пассивную позицию и продолжать работу в прежнем режиме со старыми ошибками, а адаптироваться к новым условиям.

«Старый мир, в котором «Яндекс» работал, рухнул и цепляться за него бессмысленно. «Яндекс» мог бы быть лидером, если бы его руководство осознало, что к успеху ведёт не только трудолюбие, но и дерзость. Тем более, что бояться уже и нечего», — сказал Колташов.

По его мнению, компании не нужно рассчитывать на то, что когда-то вернётся «старый мир». Вместо этого следует работать по-новому, копируя иностранные IT-продукты без оглядки на авторские права. Фактически «Яндексу» следует воевать с иностранными цифровыми гигантами, а не топтаться на месте.

«Коли уж идёт экономическая война, то пока «Яндекс» в ней не участвует, ничего хорошего у него не будет. Потому что экономический мир сейчас другой, а не тот, в котором «Яндекс» родился», — отметил собеседник ИА REGNUM.