Канберра, , 08:36 — REGNUM Съёмки телевизионной адаптации фильма «Метрополис» режиссёра Фрица Ланга пройдут на территории Австралии. Об этом сообщает издание Deadline 14 апреля.

Съёмки

Отмечается, что для съёмочного процесса будет привлечено более четырёх тысяч рабочих, а местом его проведения выбран штат Виктория (Австралия). Также к созданию проекта присоединится австралийская компания NBCU Matchbox Pictures.

Напомним, что режиссёром сериала «Метрополис» выступает Сэм Эсмейл («Мистер Робот»). Дата выхода проекта на текущий момент отсутствует.

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