Лондон, , 23:32 — REGNUM Британский певец Питер Андре рассказал о текущих отношениях с музыкантом Лиамом Галлахером, сообщив, что бывший фронтмен Oasis извинился за свое враждебное поведение. Об этом 14 апреля передал портал NME.

Лиам Галлахер NME

Сообщается, что Галлахер обозвал исполнителя в 2007 году после того, как во время интервью его спросили, с кем бы он сотрудничал, переписывался или игнорировал, выбирая из Андре, Тревора Макдональда и Долли Партон.

Андре рассказал, что недавно он вспомнил свою негативную встречу с Галлахером. «Однажды он сказал обо мне несколько резких слов в интервью», — написал он. «Я принял это на свой счет, так как мне сказали, что это в его характере».

Он продолжил: «Через некоторое время я столкнулся с ним снова, и он не только извинился, но и похвалил меня за то, что я отличный отец и за мои отношения с детьми».

«Я не ожидал этого! Я знал о его браваде «крутого парня», но мы поговорили о наших семьях. Это была странная встреча, но хорошая», — утверждает Питер Андре.

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