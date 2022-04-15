15 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 01:08 — REGNUM На фоне увеличения количества случаев депрессии среди американских детей целевая группа минздрава США посоветовала приводить на осмотр детей в возрасте от 8 до 18 лет, чтобы выявить предрасположенность к тревожности, одно из самых распространенных психических расстройств в детском возрасте. Согласно данным американского медрегулятора, более чем у 7% детей в возрасте от 3 до 17 лет диагностируется тревожность. Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответсвующей публикацией The New York Times, выразив недоверие к данным рекомендациям.

Каспар Давид Фридрих. У окна (фрагмент). 1822

«Американцев лечат только таблетками. Я знаю это по собственному опыту и знаю также, что почти никто не выходит из кабинета врача с новостью, что с ним всё в порядке. Нам выдают рецепт на антидепрессанты, а не оказывают реальную помощь», — указывает Kroobey

Таблетки TOrange.biz

«Лечение бессознательных детских травм, которые хранятся в теле, обычно является корнем тревоги. Но американцы и Запад любят лечить таблетками только симптомы», — соглашается G.

«Как насчет того, чтобы внедрить в классы некоторые проверенные стратегии снижения тревожности, при необходимости обучить учителей их проведению, но лучше всего, чтобы в каждой школе были профессиональные сотрудники, которые могли бы работать со всеми классами по очереди.

Например, отличные результаты были получены в школах, где детей младшего возраста знакомят с медитацией. Йога может вызвать протест у тех, кто считает ее сатанинской, но может стать факультативом для детей постарше

Занятие йогой (сс) Trollderella

То же самое касается искусства и музыки, а еще смеха.

Рост тревожности среди наших детей — это социальная и культурная проблема, но вину за это часто возлагают на детей и их семьи. Нам нужно подумать о том, как решить проблему, которую мы сами создали», — призывает DB.

«Как клинический психолог я могу сказать, что число обращений родителей и школ по поводу детей, испытывающих тревогу, которая мешает функционированию, растет по экспоненте. Мы знаем, что некоторая тревожность нормальна, может быть мотивирующей, является частью типичного развития, и дети всегда испытывали тревогу, но сегодняшние проблемы, действительно, экстремальны», — делится Whitney Ross, PhD.

«Настоящее лечение без фармацевтических препаратов требует квалифицированных специалистов, которых очень мало. В США все стремятся к максимизации прибыли, а не к решению проблемы. Считайте меня циничным, но я думаю, что фармацевтические компании просто наживаются на детях», — указывает Hey Ms Sun.

«Может ли кто-нибудь сказать, что он достаточно уверен в себе, чтобы справиться со своей тревогой и тревогой своих детей без помощи «экспертов», которые не знают ни вас, ни ваших детей? Неужели недостаточно родителей, которые знают, что им можно доверять, чтобы провести себя через это тревожное время на Земле с минимальным «вкладом» со стороны терапевтов, врачей и т.д. и лекарств. Наш внутренний компас может произвести изменения без СМИ и их «экспертов», говорящих нам, что мы должны делать», — уверен Kathy.

«Мы должны просто патологизировать саму жизнь. Вы до сих пор живы? Значит, вы нуждаетесь в лечении соответствующим образом подготовленного специалиста по психическому здоровью. Не обращайте внимания на эти надоедливые страховые взносы — все платят деньги», — иронизирует JackC.

«Нужно просто вернуть детям детство: пусть они воспитывают товарищество на соседних улицах и в парках. Большинство из них выработают механизмы преодоления трудностей и стратегии, позволяющие справляться со стрессом. В противном случае наши дети будут продолжать умирать от того, что им исполнится больше 17 лет», — размышляет @n0man.

«Ну да, давайте просто лечить всех лекарствами, которые им не нужны, а потом удивляться, почему у 8-летних детей тревожность», — комментирует @D3XD3X.