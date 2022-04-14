Донецк, , 23:27 — REGNUM Столица ДНР обстреляна из артиллерии вечером 14 апреля украинскими вооружёнными формированиями, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, Петровский район Донецка украинские боевики обстреляли в 16:28 мск и в 19:00 мск. В первом случае его атаковали из населённого пункта Новомихайловка, выпустив три снаряда калибра 152 мм.

Во втором случае ВСУ стреляли со стороны населённого пункта Красногоровка, выпустив по столице ДНР четыре снаряда калибра 122 мм. В этот вечер обстрелу со стороны ВСУ подвергся ряд других населённых пунктов ДНР.

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