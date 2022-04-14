Донецк, 14 апреля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Столица ДНР обстреляна из артиллерии вечером 14 апреля украинскими вооружёнными формированиями, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Так, Петровский район Донецка украинские боевики обстреляли в 16:28 мск и в 19:00 мск. В первом случае его атаковали из населённого пункта Новомихайловка, выпустив три снаряда калибра 152 мм.

Во втором случае ВСУ стреляли со стороны населённого пункта Красногоровка, выпустив по столице ДНР четыре снаряда калибра 122 мм. В этот вечер обстрелу со стороны ВСУ подвергся ряд других населённых пунктов ДНР.