Ханты-Мансийск, 14 апреля, 2022, 23:14 — ИА Регнум. В Югре хлебопекарным предприятиям компенсируют часть затрат, связанных с производством хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Хлеб

Меры поддержки позволят уменьшить себестоимость и отпускные цены продукции и скорректировать стоимость на нее.

Только в Ханты-Мансийске данный вид поддержки смогут получить 15 организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Московской области в 2022 году направило на поддержку производителей хлеба порядка 100 млн рулей.