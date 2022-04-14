Вашингтон, 14 апреля 2022, 23:16 — REGNUM Американский рэп-музыкант Smokepurpp (Омар Джеффри Пинейро) заявил о том, что Канье Уэст (Йе) должен ему $9 млн. Об этом пишет издание Complex 14 апреля.
По словам артиста, Уэст и его представители до сих пор не выплатили ему компенсацию за написание популярной композиции I Love It. Примечательно, что выход самой песни состоялся ещё в 2018 году.
Напомним, что премьера совместного трека Канье Уэста и Lil Pump (Газзи Гарсия) под названием I Love It состоялась 7 сентября 2018 года. Одноимённый видеоклип к настоящему времени собрал в сети более 600 млн просмотров.
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