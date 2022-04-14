Москва, 14 апреля 2022, 23:09 — REGNUM Гвардейский ракетный крейсер «Москва», на котором ранее произошел пожар и детонация боеприпасов, затонул, сообщает вечером 14 апреля пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, флагманский корабль Черноморского флота затонул в ходе буксировки в порт назначения в условиях шторма.
«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — указано в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее весь экипаж крейсера «Москва» был эвакуирован на другие корабли Черноморского Флота.
Причины пожара и детонации не уточняются.
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