Москва, 14 апреля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Гвардейский ракетный крейсер «Москва», на котором ранее произошел пожар и детонация боеприпасов, затонул, сообщает вечером 14 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Гвардейский ракетный крейсер «Москва»

По данным военного ведомства, флагманский корабль Черноморского флота затонул в ходе буксировки в порт назначения в условиях шторма.

«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее весь экипаж крейсера «Москва» был эвакуирован на другие корабли Черноморского Флота.

Причины пожара и детонации не уточняются.