Богота, , 23:19 — REGNUM Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала данные об уровне безработицы в 38 странах-участницах за 2021 год, сообщает 14 апреля новостное агентство Infobae.

Колумбия

Несмотря на то, что статистика демонстрирует снижение общемирового уровня безработицы до 5,2%, в ряде стран этот показатель достиг двузначных значений. Список возглавила Испания, где уровень безработицы составил 13%. В первую тройку вошли также Греция и Колумбия с показателем 12,6%.

Всего в Колумбии насчитывается почти три миллиона безработных. Самый высокий уровень безработицы зафиксирован среди молодых людей до 24 лет. При этом Колумбия стала страной с наибольшей продолжительностью рабочего дня — в среднем колумбийцы работают около 48 часов в неделю.

Читайте ранее в этом сюжете: Колумбийские повстанцы убили четверых солдат