Манчестер, Великобритания, 14 апреля, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, руководство «Манчестер Юнайтед» определился с трансферными целями на ближайшее летнее трансферное окно.

«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, «Ман Юнайтед» заинтересован в подписании 24-летнего нападающего «Эвертона» и сборной Бразилии Ришарлисона и форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

В текущем сезоне Ришарлисон принял участие в 23-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил шесть желтых карточек. В составе сборной Бразилии на счету нападающего шесть голов в восьми матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.