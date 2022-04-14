Вашингтон, , 23:03 — REGNUM Американская панк-рок-группа The Distillers объявила о переносе всех своих выступлений на европейских фестивалях и сольного турне. Об этом 14 апреля сообщил портал NME.

Панк-группа The Distillers Скриншот NME

Группа, возглавляемая Броди Далле, поделилась в социальных сетях заявлением, в котором говорится следующее: «С большим сожалением The Distillers вынуждены отложить свои выступления на европейских фестивалях и хедлайн-тур в июне этого года».

«Группа приносит свои искренние извинения всем поклонникам и надеется вернуться в Европу для участия в хедлайн-шоу как можно скорее, поэтому, пожалуйста, сохраняйте свои билеты».

Причина переноса не была названа, однако ранее на этой неделе американская группа The Pretty Reckless также отменила свой европейский летний тур «из-за непредвиденных логистических проблем».

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