Париж, , 23:14 — REGNUM Во втором туре выборов гражданам Франции следует отдать свои голоса действующему президенту страны Эммануэлю Макрону, заявил 14 апреля бывший глава государства Франсуа Олланд в эфире TF1.

Франсуа Оланд

Отметив, что для Франции важны «целостность», «независимость» и «европейское будущее», Олланд обозначил свои предпочтения: «Поэтому я призываю французов голосовать за Эммануэля Макрона».

Напомним, во второй тур президентских выборов во Франции кроме Макрона прошла Марин Ле Пен («Национальное объединение»), заняв в первом туре второе место. Новое голосование состоится 24 апреля.

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