Париж, 14 апреля, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Во втором туре выборов гражданам Франции следует отдать свои голоса действующему президенту страны Эммануэлю Макрону, заявил 14 апреля бывший глава государства Франсуа Олланд в эфире TF1.

Франсуа Оланд

Отметив, что для Франции важны «целостность», «независимость» и «европейское будущее», Олланд обозначил свои предпочтения: «Поэтому я призываю французов голосовать за Эммануэля Макрона».

Напомним, во второй тур президентских выборов во Франции, кроме Макрона, прошла Марин Ле Пен («Национальное объединение»), заняв в первом туре второе место. Новое голосование состоится 24 апреля.