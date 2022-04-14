Москва, , 22:56 — REGNUM Новосибирский пост-панк-дуэт «Буерак» напомнил своим фанатам о выходе 15 апреля нового сборника из лучших песнях в своей дискографии под названием «Голд 2». Об этом дуэт написал в социальной сети «Вконтакте» 14 апреля.

Пост-панк-дуэт «Буерак» Скриншот «Вконтакте»

«Спешим сообщить, что «Голд 2», новый релиз-сборник наших лучших песен с ремастерингом, на этот раз сделанном на оборудовании 70х и 80х годов, выйдет уже 15 апреля», — написали участники коллектива Артем Черепанов и Александр Макеев. Дуэт также напомнил о первой части сборника «Голд», вышедшего в 2018 году.

Дуэт имеет в своей дискографии шесть студийных альбомов последний из которых — «Танцы по расчету 2» — вышел в сентябре 2021 года.

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