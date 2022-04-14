Лондон, , 22:54 — REGNUM Как сообщает издание La Repubblica, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хочет видеть в составе лондонского клуба 28-летнего таранного форварда «Челси» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукау.

Ромелу Лукаку Fifa.com

Ранее Антонио Конте работал с Ромелу Лукаку во время тренерской деятельности итальянского специалиста в миланском «Интере».

Ромелу Лукаку выступает за «Челси» с 12 августа 2021 года после перехода из «Интера» за 113 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.

В текущем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету бельгийца два гола в шести встречах.