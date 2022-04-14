Сыктывкар, , 22:52 — REGNUM Главный перевозчик столицы Коми в целях экономии начал отказываться от кондукторов, сообщает БНК.

Кондуктор автобуса Tumenpro.ru

На совещании в Госсовете Коми председатель правительства Эльмира Ахмеева рассказала, что у местно перевозчика «Комиавтотранс» значительно выросли долги, из-за чего предприятию приходится отказываться от кондукторов и устанавливать валидаторы.

Сумма долга составляет более трехсот миллионов рублей, из которых 46 миллионов — задолженность по налогам и сборам.

«Результатом может быть остановка деятельности предприятия, в том числе прекращение выполнения перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам», — заявила Ахмеева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми статус безработных за месяц получили более тысячи человек.