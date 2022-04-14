Богота, , 22:58 — REGNUM Четыре солдата регулярной армии Колумбии были убиты 13 апреля в засаде, устроенной повстанцами революционных вооруженных сил Колумбии FARC. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Повстанцы FARC-EP Zocalo.com.mx

Колумбийские власти заявили, что нападение представляет собой вопиющее нарушение прав человека и международного гуманитарного права. В настоящее время в FARC входят бывшие партизаны, отказавшиеся следовать подписанному в 2016 году мирному соглашению между правительством Колумбии и FARC.

В качестве ответной меры армия задержала группу граждан Эквадора, подозреваемых в поставках оружия и взрывчатых веществ повстанцам FARC из Перу и Эквадора. Считается, что именно задержанные поставляли боеприпасы группе Дагоберто Рамоса Ортиса, организовавшей засаду.

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