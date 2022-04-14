Москва, , 22:50 — REGNUM Украинские военные подготовили к подрыву эстакаду над железной дорогой в Краматорском районе, сообщил 14 апреля на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Эстакада

После взрыва сооружения украинские нацисты намерены обвинить Вооружённые силы России в разрушении критически важных объектов гражданской инфраструктуры региона, отметил он.

«В городе Константиновка (крупный узловой пункт Донецкой железной дороги) Краматорского района неонацисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова, которую в ближайшее время ими планируется разрушить и обвинить Вооруженные силы России в уничтожении критически важных объектов гражданской инфраструктуры», — сказал Мизинцев.

Очередной лживый вброс «о бесчинствах русских» будет незамедлительно распространён в «независимых» западных СМИ, отметил он.

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