Москва, , 22:49 — REGNUM Российское руководство намерено всячески содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, сообщили 14 апреля в пресс-службе МИД РФ.

Мария Захарова МИД России

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Москва предложенные Баку «Базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила утвердительно.

Мария Захарова «Россия полна решимости содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку».

Российский дипломат напомнила, что Армения также положительно отреагировала на предложение Азербайджана. Этот вопрос президент России Владимир Путин обсудил с лидерами обеих республик по телефону 9 апреля.

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