Стокгольм, 14 апреля, 2022, 22:52 — ИА Регнум. В настоящее время в Норрчёпинге до сих сохраняется беспокойная ситуация, поскольку на центральных улицах города проходят массовые беспорядки и столкновения с полицией. Ряд крупных политических деятелей Швеции уже осудили происходящее, передает новостной портал Omni.

Стокгольм. Швеция

Журналисты объясняют, что насилие граждан в адрес полиции является реакцией на то, что правый датский экстремист и лидер партии Stram Kurs Расмус Палудан получил разрешение на проведение демонстраций в Норрчёпинге и Линчёпинге. После того как он сжег Коран в Линчепинге, полиция отозвала разрешение на проведение подобной акции во втором городе.

Министр внутренних дел Швеции Морган Йоханссон призывал всех сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Представитель «Умеренных» по правовой политике Йохан Форссел написал у себя в Twitter, что «головорезы, которые нападают на полицейские машины на юге страны и нападают на полицейских, должны быть привлечены к ответственности и приговорены к суровому наказанию».