Рим, , 22:44 — REGNUM Одной из проблем туристической индустрии Италии летом 2022 года может стать нехватка работников на пляжах страны, передает 14 апреля Mediaset со ссылкой на представителей профильной бизнес-ассоциации Assobalneari.

Пляж

В ассоциации полагают, что «могут рассчитывать» на беженцев с Украины, и проблема может быть решена. Нехватка работников прежде объяснялась невысоким доходом пляжных работников.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 90 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.