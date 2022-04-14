Норрчёпинг, Швеция, 14 апреля, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Вечером 14 апреля в нескольких местах в центре Норчёпинга вспыхнули массовые беспорядки. Как передает телеканал SVT, после нападения на один из трамваев в городе, расположенном в 170 км к югу от столицы Швеции, было приостановлено движение общественного транспорта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Сообщается, что в расположенном неподалеку Линчёпинге трое полицейских получили ранения в ходе беспорядков, были также повреждены несколько полицейских машин.

Отмечается, что в месте, где вспыхнули беспорядки, собралось большое количество людей, так как до них дошла новость о том, что датская праворадикальная партия Stram Kurs планирует провести там демонстрацию.

Напомним, радикалы из Stram Kurs («Жесткий курс») печально известны после событий в шведском Мальмё в 2020 году, где они в публичном месте сожгли Коран.

То же самое лидер экстремистов Расмус Палудан повторил в Линчепинге сегодня, 14 апреля. У партии было также разрешение провести демонстрацию и в Норрчёпинге, но оно было отозвано, сообщает местная полиция.