Каракас, 14 апреля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Боливарианские национальные вооруженные силы (FANB) Венесуэлы обнаружили и ликвидировали тайник с наркотиками и оружием, принадлежащий колумбийским вооруженным наркогруппировкам. Об этом сообщает 14 апреля новостное агентство Prensa Latina.

Министерство обороны Российской Федерации Армия Венесуэлы

В тайнике, спрятанном в приграничном штате Апура, находилось 750 ящиков с наркотиками. Конфискат был передан национальному управлению по борьбе с наркотиками. В последние месяцы армии удалось обнаружить несколько десятков временных сооружений, используемых для обработки наркотиков и изготовления взрывных устройств.

Склад был обнаружен в ходе патрулирования приграничных территорий. Венесуэла активизировала борьбу с колумбийскими наркотеррористическими группировками в 2022 году, для чего в приграничную зону были отправлены отряды FANB.