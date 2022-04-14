Вашингтон, 14 апреля 2022, 22:43 — REGNUM Шведский диджей и электронный музыкант Alesso (Алессандро Линдблад) объявил, что его новая совместная работа с певицей Зарой Ларссон Words выйдет на следующей неделе. Об этом 14 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Певица Зара Ларссон
Певица Зара Ларссон
Скриншот The Line Of Best Fit

Диджей и продюсер Alesso объединил усилия со своей шведской коллегой Зарой Ларссон для нового сингла под названием Words, который станет первой совместной работой Alesso с момента выхода в прошлом месяце сингла Only You с участием Sentinel.

Новое сотрудничество станет первым релизом Ларссон в 2022 году, после прошлогоднего альбома Poster Girl (Summer Edition).