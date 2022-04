Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Шведский диджей и электронный музыкант Alesso (Алессандро Линдблад) объявил, что его новая совместная работа с певицей Зарой Ларссон Words выйдет на следующей неделе. Об этом 14 апреля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Певица Зара Ларссон Скриншот The Line Of Best Fit

Диджей и продюсер Alesso объединил усилия со своей шведской коллегой Зарой Ларссон для нового сингла под названием Words, который станет первой совместной работой Alesso с момента выхода в прошлом месяце сингла Only You с участием Sentinel.

Новое сотрудничество станет первым релизом Ларссон в 2022 году, после прошлогоднего альбома Poster Girl (Summer Edition).