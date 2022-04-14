Вашингтон, 14 апреля, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Netflix раскрыл имена новых актёров третьего сезона сериала «Ведьмак». Об этом пишет издание The Hollywood Reporter 14 апреля.

Пресс-служба Netflix «Ведьмак»

Так, актёрский состав проекта пополнили Робби Амелл, Чжан Мэнъэр, Хью Скиннер и Кристель Элвин. Также отмечается, что в съёмках сериала участвуют Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрейя Аллан и другие актёры предыдущих сезонов.

Напомним, что съёмочный процесс третьего сезона «Ведьмака» стартовал в начале апреля 2022 года. Точной даты релиза продолжения сериала пока нет.