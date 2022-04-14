Севилья, Испания, , 22:42 — REGNUM 26-летний французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, выступающий в текущем сезоне за испанскую «Севилью» на правах аренды, заявил о намерении вернуться в клуб АПЛ после завершения сезона.

Антони Марсьяль Soccer.ru

«Я понимаю, что мне сложно продолжать карьеру в «Севилье». Когда переезжал в Испанию, осознавал, что придется вернуться в «Манчестер Юнайтед». Я играю в аренде без опции выкупа», — цитирует Марсьяля издание ABC.

Выступая за «Севилью», Антони Марсьяль принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота загребского «Динамо» и одной результативной передачей во встрече с «Эльче».