14 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 23:25 — REGNUM Сорок шесть отставных генералов и адмиралов США открыто высказались против продолжающихся переговоров с Ираном о возрождении ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Бывшие военные обеспокоены, что заключение сделки позволит Ирану «бросить ядерную тень на Ближний Восток», а также ослабит позиции США. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News

Военные силы США Иван Шилов © ИА REGNUM

Основные объекты ядерной программы Ирана Yagasi

«Не имеет значения, сколько генералов выстроится против него. Байден будет делать то, что хочет, потому что он знает лучше. Точно так же, как он делал ошибки каждый раз в своей карьере. Он единственный из всех, кого я знаю, кто ошибается на 1000 процентов», — пишет stormytexas.

«Я не генерал и не достойна восхищения, но вы можете добавить меня в список противников иранской ядерной сделки. Это вбивает клин между США и чрезвычайно стратегически важным ближневосточным союзником. Этого добивается администрация Байдена?» — спрашивает FelonyInsolence.

«Я не знаю, почему они адресовали открытое письмо малышу Джо, ведь он не принимает никаких решений. Последним решением, которое он принял, было съесть коробку яблочного сока с бутербродом PB& J», — иронизирует uwantthetruth.

«Превосходно, господа, что вы выступили и выразили озабоченность миллионов американцев, но эту администрацию это не волнует. Они перестали заботиться об Америке, да, собственно, они никогда и не заботились о ней», — комментирует dakdog.

«Было бы неплохо, если бы Байден мог слышать и понимать то, что они говорят. Похоже, он всегда идет против тех, у кого есть здравый смысл», — предполагает sierrasnowfall7777.

«Он слушает только одного человека — своего начальника, кем бы тот ни был в прогрессивной иерархии», — отвечает panglossian214.

«Большинство американцев говорят Спящему Джо обеспечить безопасность южной границы, но, похоже, это не помогает», — подолжает Liberals_are_scurge.

«Байден пришел к власти с большим опытом в области внешней политики, чем любой президент за последнее время, но он ничего не помнит об этом», — пишет HarryBaals404

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Опыт — это не то же самое, что успех. Он действительно пришел с почти 5 десятилетиями опыта, просто это был не очень хороший опыт. Его опыт включает только интересы преступной семьи Байденов», — уверен dekardjaxx.

«Мне трудно поверить, что любой американский президент мог бы позволить Ирану получить доступ к ядерному оружию. Не говоря уже о том, что у Ирана, вероятно, есть баллистическая ракетная система для его доставки», — подчеркивает geefostabc.

Ранее более 500 американских ученых, исследователей и инженеров иранского происхождения просили президента США Джо Байдена не исключать иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) из списка «террористических организаций» ради возрождения ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В официальном письме, подписанном учеными, утверждается, что КСИР препятствует любому прогрессу в области прав человека.

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