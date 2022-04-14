Нарьян-Мар, 14 апреля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе добыта 300-миллионная тонна нефти, сообщает окружная администрация.

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«В департаменте природных ресурсов, экологии и АПК НАО свели отчётность нефтяных компаний по объёмам добычи нефти. Накопленная добыча на территории региона в третьей декаде марта составила 300 млн тонн», — сообщили в администрации.

По данным ведомства, основной объём добычи нефти обеспечили «ЛУКОЙЛ-Коми», «Зарубежнефть-добыча Харьяга», «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», «Башнефть-Полюс» и группа компаний «Независимая нефтегазовая компания».

Как сообщало ИА REGNUM, один из инвесторов НАО планирует разместить в регионе мусорный полигон.