Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск выступил с предложением купить социальную сеть Twitter по стоимости 54,2 доллара за акцию. Об этом 14 апреля рассказал портал The Flow.

Илон Маск OnInnovation

Согласно информации источника, Маск подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Предприниматель утверждает на том, что Twitter не раскрыл свой «невероятный потенциал» и настоял на том, чтобы социальная сеть развивалась как частная компания.

После того, как позиция Маска стала известна в общественности акции Twitter подорожали на 18 процентов. Согласно информации The Flow, стоимость акции компании равняется 45,85 доллара. На данный момент Маск обладает 9 процентами акций компании.

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